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Nippon Steel Tayland’daki iki elektrik ark ocaklı tesisin alımını tamamladı

Cuma, 18 Şubat 2022 11:23:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, Kendrick Global Limited’ten Tayland’da bulunan elektrik ark ocaklı tesislerinde sıcak sac üretimi yapan entegre çelik üreticilerini satın alarak bünyesine kattığını açıkladı. Şirket G Steel Public Company Limited’de (G Steel) %49,99 ve G J Steel Public Company Limited’de (G J Steel) %49,90 hisse aldı.

İki şirketin toplam sıcak sac kapasitesi yaklaşık 3 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 300 milyon $ değerindeki alımla Nippon Steel Tayland’da kademeli bir şekilde artması beklenen sıcak sac talebinden pay alacak. Ayrıca bu iki elektrik ark ocaklı üreticiye yatırım yapmak şirketin 2050 yılına kadar karbonsuz üretime geçme hedeflerine de katkı sağlamış olacak.


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