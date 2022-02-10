Danieli Çinli Yukun I&S’nin uzun mamul projesine teknolojik ekipman tedarik edecek

Perşembe, 10 Şubat 2022 17:36:57 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Çinli çelik üreticisi Yukun I&S’nin 9,7 milyon mt’luk uzun mamul projesinin Eshan County’e taşınması için şirkete teknolojik ekipman tedarik edeceğini açıkladı.

Tesisin 2023 yılına kadar devreye alınması planlanıyor.

Tedarik anlaşması dört adet 7 bantlı yüksek hızlı döküm makinesi ve yedi adet haddehane için teknolojik ekipmanları içeriyor.

Yeni döküm makineleri, Yukun demir üretim tesislerinden tedarik edilen sıvı çelikten 165 mm kalitesinde kütük üretecek ve yeni haddehanelere yüklemek için sıcak kütük sağlayacak.

İlk döküm makinesi hat başına yıllık 800.000 mt deforme ve düz çubuk üretim kapasitesiyle üç filmaşin hattını besleyecek.

İkinci ve üçüncü döküm makineleri her bir hatta yılda 2,3 milyon mt inşaat demiri üretebilen iki çubuk hattına kütük tedarik edecek.

Dördüncü döküm hattı ise 12- 20 mm çapında inşaat demiri üretmek için iki yüksek hızlı çubuk hattına hizmet edecek. Bir haddehane çoklu bantlı dilme haddeleme konfigürasyonunda yılda 1,7 milyon mt, ikinci haddehane ise tek hat konfigürasyonunda yılda bir milyon mt inşaat demiri üretecek.