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Çin kütük piyasasında fiyatlar hafta başlarken daha da düştü

16 Ağustos Pazartesi günü Çin’de yerel kütük fiyatları daha da gevşedi.

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