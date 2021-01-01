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Çin’in kömür fiyatlarına müdahale haberiyle vadeli çelik fiyatları düştü, kütük ithalatı durdu

Bugün itibarıyla, Çin hükümetinin, müdahalede bulunacağını açıklamasının ardından Çin çelik piyasasında durumlar daha da kötüleşti.

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