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Çin’de ithal kütük fiyatları vadeli fiyatlardaki artışa rağmen zayıf kaldı

Çin’de ithal kütük için verilen karşı teklifler, son zamanlarda vadeli inşaat demiri fiyatlarında görülen artışa rağmen düşük kaldı.

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