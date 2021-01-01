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Çin’de ithal kütük talebi hafifçe toparlanmaya başladı, fiyatlar geçen haftaya kıyasla düşük seyrediyor

Çin’de bu haftanın başında, vadeli fiyatlardaki sert düşüş ardından ithal kütük piyasası kademeli olarak toparlanmaya başladı.

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