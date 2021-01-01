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Çin’de mevsimsel etkilere bağlı zayıflayan inşaat demiri talebi kütük fiyatlarını baskıladı

Çin iç piyasasında yerel inşaat demiri fiyatlarının düşmesi, kütük piyasasında geçtiğimiz hafta görülen yukarı yönlü hareketi sınırlandırdı.

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