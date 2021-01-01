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Çin’de ithal kütük fiyatları hızla düşüyor, hafta başında sınırlı bağlantılar yapıldı

Çin ithal kütük piyasasında durum, bu haftanın ortasında daha da kötüleşti.

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