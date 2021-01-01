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Çin’in kütük ithalatı arttı, fiyatlar kademeli bir şekilde yükseliyor

Bu hafta Çin kütük piyasasında ithal alımlar canlanmaya başladı.

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