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Danieli BMM Ispat’a yüksek fırın kompleksi tedarik edecek

Cuma, 29 Nisan 2022 11:16:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, bağlı kuruluşu Danieli Corus’un Hint çelik üreticisi BMM Ispat’ın Danapur tesisinin genişletilmesi için yüksek fırın kompleksi tedarik edeceğini açıkladı.

Kompleks yıllık 880.000 mt kapasiteye sahip olacak.

Tesis BMM Ispat’ın pelet, sünger demir ve çeşitli uzun mamuller ürettiği Karnataka’da demir cevheri açısından zengin bir alana kurulacak.

Yüksek fırın maksimum kullanılabilirlik ve minimum bakım gereksinimi özellikleri sayesinde işletme maliyetlerini minimuma indirmek için geliştirilmiş DANCU dağıtıcısına sahip olacak. Fırın %80 pelet ve %20 parça cevherden oluşan bir karışımla çalışacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi 

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