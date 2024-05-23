CSN Volta Redonda tesisine 2 milyar $ yatırım yapacak

Perşembe, 23 Mayıs 2024 09:37:01 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir üreticisi CSN’in önümüzdeki 5 yıl boyunca Rio de Janeiro eyaletinde bulunan Volta Redonda tesisine 2 milyar $ değerinde yatırım yapması bekleniyor.

Brezilya basınına göre yatırım çoğunlukla ekipman yenilemelerini, tesisin karbon salımı miktarının düşürülmesini ve yeni emisyon kontrol sistemini kapsıyor.

Çalışmaların 2024’te başlaması beklenirken şirketin diğer birimleri için de yatırımlar planlanıyor.

Şirketin önümüzdeki günlerde detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

Şirket bununla birlikte filtrelerin değiştirilmesi için sinterleme hatlarından birini 10 gün boyunca devre dışı bıraktığını ifade etti. Bu hattaki çalışmalar bittikten sonra başka bir sinterleme hattında bakım çalışması yapılacak.