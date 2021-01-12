CPCA: Çin’in binek araç satışları Aralık’ta %6,6 arttı

Salı, 12 Ocak 2021 16:31:36 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, Çin’de binek araç satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık bazda %6,6 artışla 2,28 milyon adede yükselerek, art arda yedinci ayda yaklaşık %7’lik büyümeyi sürdürdü.

2020 yılı genelinde, otomotiv satışları, yılın ilk on bir ayında kaydedilene kıyasla 1,5 puan daha yavaş ve 2019’da kaydedilen %7,3 düşüşten daha iyi bir şekilde yıllık %6,8 azalarak 19,28 milyon adet oldu, bu da binek araç satışlarının istikrarlı bir şekilde toparlandığını gösterdi.

Çin’deki binek araç satışları 2020 yılının ilk çeyreğinde %41, ikinci çeyrekte %3,6 azalırken, yılın ikinci yarısında ise bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %8 arttı.

Çin ekonomisindeki iyileşme ve ihracattaki iyi durum, binek araç satışları üzerinde olumlu bir etki yarattı.

Çin’de bu yıl Ocak ayında binek araç satışlarının, iyi ihracat ve devam eden ekonomik toparlanmaya bağlı olarak güçlü bir büyüme göstermesi beklenirken, artmakta olan Covid-19 vakalarının, alıcıları özellikle Çin Yeni Yıl tatili öncesinde kişisel güvenliği sağlamak amacıyla binek araç satın almaya teşvik etmesi öngörülüyor.