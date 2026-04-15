Çin’de binek araç satışları 2026’nın Ocak-Mart döneminde %7,6 düştü

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin açıkladığı verilere göre Çin’de binek araç üretimi ve satışları bu yıl Ocak-Mart döneminde sırasıyla yıllık %9,3 düşüşle 5,9 milyon adet ve yıllık %7,6 düşüşle 5,93 milyon adet olarak gerçekleşti.

Mart ayı özelinde bakıldığında Çin’de binek araç üretimi yıllık %5 ve aylık %74,8 düşüşle 2,44 milyon adet, satışlar ise yıllık %2,3, aylık ise %57,1 düşüşle 2,41 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk üç ayında Çin’in binek araç ihracatı yıllık bazda %63 artışla 1,92 milyon adet olarak gerçekleşti.

Mart ayında ise Çin’in binek araç ihracatı aylık bazda %27,8, yıllık bazda ise %82,4 artarak 748.000 adet seviyesine ulaştı.