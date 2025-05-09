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CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Nisan ayında %17 arttı

Cuma, 09 Mayıs 2025 09:58:01 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, perakende binek araç satışları Nisan ayında aylık %17 artış ve yıllık %8 düşüşle 1,79 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Öte yandan 30 Nisan tarihine kadar ülkede binek araç satışları yıllık bazda %9 artışla 6,92 milyon adet oldu. 

Elektrikli araç satışları ise Nisan ayında aylık bazda %37 artış ve yıllık %7 düşüşle 922.000 adet seviyesinde kaydedildi. 

30 Nisan tarihine kadar ise ülkede binek araç satışları yıllık bazda %37 artışla 3,34 milyon adet oldu. 

 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

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