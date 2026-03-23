Çin’de binek araç perakende satışlarının 2026’nın Mart ayında 1,7 milyon adet olması bekleniyor

Çin Binek Otomobilleri Birliği, ülkede binek araç perakende satışlarının bu yıl Mart ayında aylık bazda %64,5 artış, yıllık bazda ise %12,4 düşüşle 1,7 milyon adet seviyesine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Elektrikli araç tarafında perakende satışların Mart ayında 900.000 adet seviyesine ulaşması beklenirken, elektrikli araçların pazar payının yaklaşık %52,9 seviyesinde olacağı ifade edildi. Bu da piyasadaki toparlanmanın ana nedeninin Çin Yeni Yılı sonrasında haftalık bazda pazar payında artış görülen elektrikli araçlar olacağı anlamına geliyor.