Çin çelik sektöründe sanayi üretimi 2026 yılının Ocak-Mart döneminde %2,1 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yaptığı açıklamaya göre ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi Ocak-Mart döneminde yıllık %2,1 artış kaydetti.

Yılın ilk üç ayında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,7 artış gösterdi.

Aynı dönemde ülkedeki madencilik sektörü üretimi %6 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %6,4 arttı.

Sadece Mart ayında metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi yıllık %1,7 artış kaydederken, madencilik ve imalat sektörü üretimi sırasıyla yıllık %5,7 ve %6 arttı.