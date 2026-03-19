Çin’in çelik çubuk ihracatı 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde %5,9 düştü

Perşembe, 19 Mart 2026 10:16:27 (GMT+3)   |   Şanghay

2026 yılının Ocak-Şubat döneminde Çin’in çelik çubuk ihracatı %5,9 düşüşle 2,32 milyon mt oldu. Aynı dönemde filmaşin ihracatı %2,5 düşüşle 380.000 mt, profil ihracatı ise %21,5 artışla 1,22 milyon mt seviyesine ulaştı.

Çin Ticaret Bakanlığı ile Çin Gümrük Genel İdaresi, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren ve 300 çelik ürün kalemini kapsayan ihracat lisansı uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeler getirdiğini duyurmuştu. Bu düzenlemeler, yılın ilk iki ayında Çin’in çelik ihracatı üzerinde olumsuz etki yarattı.

Öte yandan Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması 2026 yılı başında resmen devreye girerken, çeşitli ülkelerin Çin menşeli çelik ürünlerine yönelik antidamping önlemleri de 2026 yılının ilk iki ayında Çin’in çelik ihracatını olumsuz etkiledi.


