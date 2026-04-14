Çin’in otomobil satışları 2026 yılı Ocak-Mart döneminde %5,6 düştü

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede otomobil üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Mart döneminde sırasıyla yıllık bazda %6,9 ve %5,6 düşüşle 7,04 milyon ve 7,05 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Çin'in otomobil ihracatı bir önceki yıla göre %56,7 artışla 2,22 milyon adet oldu.

Mart ayında Çin’de otomobil üretimi ve satışları, sırasıyla yıllık bazda %3 ve %0,6 düşüş, aylık bazda ise sırasıyla %74,4 ve %60,6 artışla 2,92 milyon ve 2,9 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda Çin'in otomobil ihracatı aylık %30,2, yıllık ise %72,7 artışla 875.000 adet oldu.

Bu yılın ilk üç ayında Çin’de otomobil satışları sınırlı bir düşüş kaydederken, gerileme hızının Ocak-Şubat dönemine kıyasla yavaşlaması, Çin Yeni Yılı tatilinin ardından otomotiv sektöründe olumlu bir ivmeye işaret etti.