Corinth Pipeworks AkerBP’nin Kuzey Denizi’ndeki projesine yüksek frekanslı kaynaklı boru tedarik edecek

Belçika merkezli Cenergy Holdings’in çelik boru birimi Yunan çelik boru tedarikçisi Corinth Pipeworks, Norveçli petrol ve doğal gaz üreticisi AkerBP’nin Kuzey Denizi’nde bulunan Utsira High Project geliştirme projesi için yüksek frekanslı kaynaklı boru tedarik edeceğini açıkladı.
Yüksek frekanslı kaynaklı borular Corinth’in Yunanistan’da bulunan tesislerinde üretilecek. Söz konusu borulara harici 3 katmanlı polipropilen kaplama da yapılacak.
Açıklamaya göre Utsira High projesi elektrik enerjisiyle faaliyet göstereceğinden üretim aşamasından kaynaklanan karbon emisyonu düşük olacak.