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Coal India Limited yıllık toplam 25,6 milyon mt kapasiteli kömür yıkama tesisleri inşa edecek

Salı, 13 Aralık 2022 14:23:18 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada devlete bağlı üretici Coal India Limited’in (CIL) yıllık toplam 25,6 milyon mt kapasiteli birden fazla kömür yıkama tesisi inşa edeceğini duyurdu.

Yerel üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak kömür yıkama tesislerinin CIL’in bağlı kuruluşları tarafından hayata geçirileceği belirtildi.

CIL bağlı kuruluşlarından biri olan Bharat Coking Coal Limited (BCCL) yıllık 7 milyon mt kapasiteli kömür yıkama tesisi inşa ederken, Central Coalfields Limited (CCL) ise toplam kapasitesi yıllık 18,5 milyon mt seviyesinde yer alacak altı yıkama tesisi kuracak.

Ayrıca BCCL’nin 500.000 mt kapasiteli Madhuband tesisinin inşasının 2022-2023 mali yılı sona ermeden tamamlanması ve bu tarihten önce üretime başlaması bekleniyor.

Bakanlık ayrıca yerel kömür yıkama kapasitesinin çelik sektöründen gelen talebin 160 milyon mt seviyesine çıkmadan önce mevcut yıllık 40 milyon mt seviyesinden yıllık 300 milyon mt seviyesine çıkarılması amacıyla Kömür Bakanlığı ile uzun vadeli planlar hazırladıklarını da ekledi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Üretim 

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