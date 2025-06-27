Coal India’nın kömür üretimi 2025’in Mayıs ayında %9 azaldı

Hindistan’da yerel kömür arzının %80’den fazlasını karşılayan devlete bağlı Coal India Limited (CIL), hükümetin koklaşabilir taş kömürü ithalatına olan bağımlılığın azaltılması yönündeki talimatına rağmen üretiminin bu yılın Mayıs ayında yıllık %8,7 düşüşle 4,53 milyon mt seviyesinde yer aldığını açıkladı.

Hükümet, yerel koklaşabilir taş kömürü üretiminin 2030 yılına kadar 140 milyon mt seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini bildirmişti.

2025-26 mali yılının Nisan-Mayıs döneminde CIL’in toplam koklaşabilir taş kömürü üretimi yıllık %3,4 düşüşle yaklaşık 9,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

CIL’in bağlı kuruluşları olan Bharat Coking Coal Limited (BCCL) ve Central Coalfields Limited (CCL), ülkedeki tek koklaşabilir kömür madencileri olarak öne çıkıyor.

2024-25 mali yılında Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaklaşık 57,58 milyon mt seviyesinde yer almıştı.