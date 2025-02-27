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Hindistan BCCL’nin halka arzı ve borsada işlem görmesi için acele etmiyor

Perşembe, 27 Şubat 2025 15:36:03 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, Kömür Bakanlığının devlete bağlı kömür üreticisi Coal India Limited’in (CIL) bağlı kuruluşu Bharat Coking Coal Limited’in (BCCL) hisselerinin halka arzı ve borsaya kote olması için acele etmeyeceğini belirtti.

Hisse senedi piyasasında yapılan düzeltmeler ve yabancı yatırımcıların sermayelerini dışarı aktarmasının Hint hisse senetleri üzerinde baskı kurabileceği ve bakanlığın kotasyon planlarına gölge düşürebileceği ifade edildi.

Bir yetkili, “BCCL’i borsada işleme açmayı planlıyoruz ve süreçte ilerleme katettik. Tahvil ihraç prospektüsünün taslağına yönelik hazırlık çalışmaları devam ediyor. Ancak piyasa koşullarına bağlı olduğu için kotasyonun gerçekleşeceği zamanı söylemek zor. Hükümet, BCCL’in halka arzı ve sonrasında kotasyonu konusunda kararlı. Sadece bunların gerçekleşeceği zaman bilinmiyor,” dedi.

Hindistan’ın en büyük koklaşabilir taş kömürü üreticisi olan BCCL’nin üretimi 2023-24 mali yılında 41,1 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirket, Hindistan hükümetinin çelik üretiminin 2030 yılına kadar yıllık 300 milyon mt’a çıkarılması hedefi doğrultusunda 2029-2030 mali yılına kadar yıllık 100 milyon mt üretime ulaşmayı planlıyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

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