Hint CIL’nin koklaşabilir taş kömürü üretimi Nisan-Kasım döneminde %12 yükseldi

Pazartesi, 18 Aralık 2023 13:42:14 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı Coal India Limited’in (CIL) koklaşabilir taş kömürü üretimi 2023-2024 mali yılının Nisan-Kasım döneminde yıllık %12 artışla 35,97 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yerel çelik üreticilerinden gelen talebin arttığı ve başlıca girdilerin ithalatında zorluklar yaşandığı bir dönemde kömür üretimindeki yükselişin oldukça önemli olduğu ifade edildi.

Öte yandan yıkanmış kömür üretimi de yıllık %8,11 artışla 1,41 milyon mt seviyesine çıktı. CIL, külden arındırma gibi kömürün kalitesini artırma ve yerel çelik üreticileri tarafından tercih edilen daha yüksek kaliteli kömür üretimi yapma stratejisi sayesinde yıkanmış kömür üretiminin arttığını dile getirdi.