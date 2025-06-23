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Central Coalfields Limited yeni kömür blokunda Ekim’e kadar üretime başlayacak

Pazartesi, 23 Haziran 2025 16:26:47 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı kömür üreticisi Coal India Limited’ın (CIL) bağlı kuruluşu Central Coalfields Limited (CCL), Kotre Basantpur koklaşabilir taş kömürü blokunda bu yılın Ekim ayına kadar üretime başlayacağını duyurdu.

Söz konusu blokun kapasitesinin yıllık yaklaşık 5 milyon mt seviyesinde yer aldığı bildirildi.

Öte yandan CCL’in, önümüzdeki üç-dört yıl içerisinde toplam kapasitesi yıllık yaklaşık 14 milyon mt seviyesinde yer alacak dört yeni kömür yıkama tesisi kurmayı planladığı öğrenildi.

Kömür yıkama tesisi, ham kömürü kül, taş ve diğer istenmeyen maddelerden ayırıyor ve özellikle elektrik santralleri ile çelik tesislerinde kullanılmak üzere ham kömürün kalitesini artırıyor.

CCL, Jharkhand eyaletinde 35 açık maden ocağı ve üç yer altı madeni işletiyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

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