Hindistan koklaşabilir taş kömürü üretimini 2029-30 mali yılına kadar 105 milyon mt’a çıkarmayı hedefliyor

Hindistan Kömür Bakanlığı, koklaşabilir taş kömürü üretiminin 2024-25 mali yılında 77 milyon mt seviyesinde yer almasını beklediğini ve üretimin 2029-30 mali yılına kadar 105 milyon mt seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Bakanlık tarafından yayımlanan yıl sonu değerlendirme raporunda, daha yüksek kalite kömür arzını artırmak amacıyla planlanan kullanım ömrünü aşan Bharat Coking Coal Limited (BCCL) ve Central Coalfields Limited (CCL) şirketlerine ait kömür yıkama tesislerinin modernize edileceği ifade edildi.

Bununla birlikte çelik üretiminde yerel koklaşabilir taş kömürünün kullanımının teşviki ve ithal koklaşabilir taş kömürü ithalatının ikame edilmesi için sektöre ihaleler aracılığıyla kömür tedarik edildiği ve ihale sürecinde düzenlemeler yapıldığı dile getirildi.

Öte yandan bakanlık, özel sektöre yönelik 14 kömür blokunu ihaleye açtığını ve bu blokların 2028-29 mali yılına kadar üretime başlamasının beklendiğini aktardı.

2024 yılında kömür sektörü, bir önceki yıl kaydedilen yaklaşık 904,61 milyon mt’a kıyasla yaklaşık %6,47 artışla yaklaşık 963,11 milyon mt tedarik gerçekleştirdi.

Ayrıca bu yıl çelik sektörüne 2023 yılında kaydedilen 149,57 milyon mt’a kıyasla %14,48 artışla 171,24 milyon mt kömür tedarik edildi.