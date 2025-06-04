Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Mayıs döneminde %8 arttı

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025-26 mali yılının Nisan-Mayıs döneminde yıllık %7,83 artışla 11,09 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Mayıs ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bir önceki ay kaydedilen 5,67 milyon mt’a kıyasla 5,42 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre Nisan-Mayıs döneminde tüm limanlardan gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %10,04 artışla 9,63 milyon mt seviyesinde kaydedildi.