CMC Tensar Corporation’ı 550 milyon $ karşılığında devralacak

Commercial Metals Company (CMC) tarafından yapılan açıklamada, Castle Harlan Partners V, L.P.’ye ait portföy yönetim şirketi ve aynı zamanda yol, altyapı ve ticari inşaat projelerinde alt zemin iyileştirme ile zemin stabilizasyonu çözümleri sağlayıcısı TAC Acquisition Corp.’u (Tensar) 550 milyon $ karşılığında devralacağını duyurdu.
CMC Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Barbara R. Smith, “Devralım tamamlandığında, CMC’nin, küresel iyileştirme çözümleri sağlayıcısı konumu güçlenecek,” açıklamasını yaptı.