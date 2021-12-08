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CMC Tensar Corporation’ı 550 milyon $ karşılığında devralacak

Çarşamba, 08 Aralık 2021 12:03:06 (GMT+3)   |   San Diego
       

Commercial Metals Company (CMC) tarafından yapılan açıklamada, Castle Harlan Partners V, L.P.’ye ait portföy yönetim şirketi ve aynı zamanda yol, altyapı ve ticari inşaat projelerinde alt zemin iyileştirme ile zemin stabilizasyonu çözümleri sağlayıcısı TAC Acquisition Corp.’u (Tensar) 550 milyon $ karşılığında devralacağını duyurdu.

CMC Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Barbara R. Smith, “Devralım tamamlandığında, CMC’nin, küresel iyileştirme çözümleri sağlayıcısı konumu güçlenecek,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: devralım  çelik üretimi  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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