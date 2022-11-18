InfraBuild, GFG’nin ABD’de bulunan üç varlığını satın almayı planlıyor

Cuma, 18 Kasım 2022 12:29:12 (GMT+3) | İstanbul

GFG Alliance’ın Avustralya merkezli bağlı kuruluşu InfraBuild daha entegre bir ürün portföyü oluşturmak için GFG’nin ABD’de bulunan üç çelik ve tel üretim şirketini satın alacağını açıkladı.

Buna göre şirket, Steel and Wire’da (Peoria) bulunan bir elektrik ark ocağı, haddehane ve tel üretim tesisi ile Engineered Wire Products’ın (Ohio ve New Mexico) hasır üretim tesislerini içeren Keystone Consolidated Industries’i; Johnstown Wire Technologies’i (Pennsylvania ve Ohio) ve Georgetown Steelworks’ü (Güney Carolina) satın almayı planlıyor.

Bu alımların finansman yapısına bağlı olarak 2023 mali yılının ikinci yarısına kadar grup bünyesine katılması bekleniyor.

Şirket ayrıca bu işletmelerin alımlarına yardımcı olması için yeni finansman sağlamanın yollarını arıyor.

InfraBuild’in CEO’su Dak Patel, “Bu alımlar iki işletmeyi sürdürülebilir çelik üretimi yapılması ve Avustralya ile ABD’de güçlü pazar konumu elde edilmesi gibi ortak bir hedefte birleştirecek,” dedi.