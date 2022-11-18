﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

InfraBuild, GFG’nin ABD’de bulunan üç varlığını satın almayı planlıyor

Cuma, 18 Kasım 2022 12:29:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

GFG Alliance’ın Avustralya merkezli bağlı kuruluşu InfraBuild daha entegre bir ürün portföyü oluşturmak için GFG’nin ABD’de bulunan üç çelik ve tel üretim şirketini satın alacağını açıkladı.

Buna göre şirket, Steel and Wire’da (Peoria) bulunan bir elektrik ark ocağı, haddehane ve tel üretim tesisi ile Engineered Wire Products’ın (Ohio ve New Mexico) hasır üretim tesislerini içeren Keystone Consolidated Industries’i; Johnstown Wire Technologies’i (Pennsylvania ve Ohio) ve Georgetown Steelworks’ü (Güney Carolina) satın almayı planlıyor.

Bu alımların finansman yapısına bağlı olarak 2023 mali yılının ikinci yarısına kadar grup bünyesine katılması bekleniyor.

Şirket ayrıca bu işletmelerin alımlarına yardımcı olması için yeni finansman sağlamanın yollarını arıyor.

InfraBuild’in CEO’su Dak Patel, “Bu alımlar iki işletmeyi sürdürülebilir çelik üretimi yapılması ve Avustralya ile ABD’de güçlü pazar konumu elde edilmesi gibi ortak bir hedefte birleştirecek,” dedi.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Devralım 

Benzer Haber ve Analizler

ABD Çelik Halat’tan ithal ön gerilmeli beton teline nihai antidamping vergisi getirdi

17 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ithalatı Eylül ayında %18,1 azaldı

15 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Ağustos döneminde %44,1 arttı

08 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Ağustos döneminde %40,5 yükseldi

08 Kas | Çelik Haberler

ABD Türkiye’den ithal ön gerilmeli beton teline geçici telafi edici vergi getirdi

07 Kas | Çelik Haberler

Çelik Halat ve Tel Sanayii’nin net kârı Ocak-Eylül döneminde arttı

02 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı Ağustos ayında %20,5 arttı

26 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ithalatı Ağustos ayında %2,7 arttı

14 Eki | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Temmuz döneminde %48,7 arttı

07 Eki | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Temmuz döneminde %44,5 yükseldi

07 Eki | Çelik Haberler