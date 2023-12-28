Joe Biden: US Steel’in Nippon Steel tarafından alımının incelenmesi gerekiyor

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ABD’nin Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Lael Brainard’ın açıklamasına göre Başkan Joe Biden US Steel’in Japonya merkezli Nippon Steel Corporation tarafından satın alınmasının, ulusal güvenlik ve tedarik zinciri güvenilirliği üzerindeki potansiyel etkisi açısından ciddi şekilde incelenmesi gerektiğini düşünüyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere onaylara tabi olan alım sonucunda US Steel Nippon Steel’in tüm hisselerine sahip olduğu bağlı kuruluşu haline gelecek. Brainard yabancı yatırım komitesinin bu tür bir incelmenin bulgularını göz önüne alarak gerekli şekilde hareket etmeye hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan Başkan, US Steel’in genel yerel çelik üretiminin önemli oyuncularından biri olmaya devam ettiğine inanıyor ve dünya çapındaki üreticilerin ABD’de geleceklerini inşa etmesini ve ABD’li çalışanlara istihdam sağlamasını memnuniyetle karşılıyor.