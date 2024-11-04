Cleveland-Cliffs Kanadalı Stelco’nun alımını tamamladı

ABD merkezli madencilik ve çelik şirketi Cleveland-Cliffs Inc., Kanada merkezli çelik üreticisi Stelco Holdings Inc.’in yaklaşık 2,5 milyar $ tutarındaki alımını tamamladığını açıkladı. Stelco, Cleveland-Cliffs'in bağlı kuruluşu olarak faaliyetlerine devam edecek.

Söz konusu alım, Cleveland-Cliffs’in Kuzey Amerika yassı mamul piyasasındaki varlığını güçlendirecek, inşaat ve sanayi sektörleri dahil olmak üzere son kullanıcı pazarlarını çeşitlendirecek ve Kanada’daki varlığını genişletecek. Cleveland-Cliffs’in CEO’su Lourenco Goncalves, “Stelco’yu Cliffs ailesine katarak entegre çelik üretimine ve Kuzey Amerika’da iyi maaşlı sendikalı istihdama olan bağlılığımızı güçlendiriyoruz. Bu alım, müşteri tabanımızı çeşitlendirmemize ve maliyetlerimizi düşürmemize olanak tanıyor,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ekim ayının başında Cleveland-Cliffs Inc., Stelco’nun devralımına yönelik ABD Adalet Bakanlığının başlattığı antitröst incelemesini geçmişti.