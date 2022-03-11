CITIC Pacific Special Steel’in net kârı 2021 yılında %31,84 arttı

Cuma, 11 Mart 2022 10:57:55 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in başlıca vasıflı çelik üreticisi CITIC Pacific Special Steel Group’un nihai mamul satışları 2021 yılında yıllık %3,87 artışla 1,31 milyon mt’u dış piyasalara yapılan satışlar olmak üzere 14,53 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin faaliyet kârı yıllık %27,58 artışla 97,3 milyar RMB (15,4 milyar $) olurken, net kârı yıllık %31,84 artarak 8 milyar RMB (1,3 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Şirket geçtiğimiz yıl otomotiv ve rüzgar enerjisi sektörlerine yaptığı orta ve yüksek kaliteli çelik satışlarını artırarak pazar payını büyüttü. CITIC Pacific’in bilyalı rulman satışları 2 milyon mt ve otomotiv sektörüne yaptığı çelik satışları 3 milyon mt seviyelerini aştı. Söz konusu seviyeler küresel piyasalardaki en büyük satış hacmi olarak kayıtlara geçti.