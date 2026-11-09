CISA üyesi çelik üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ekim ayı sonunda %7, stokları ise %13,5 düştü

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl 21-31 Ekim döneminde birliğe üye büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama günlük toplam ham çelik üretimi, 11-20 Ekim dönemine kıyasla %7 düşüşle 1,76 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Bu yıl 11-20 Ekim döneminde ise söz konusu üreticilerin ortalama günlük toplam ham çelik üretimi, 1-10 Ekim dönemine kıyasla %2,3 düşüşle 1,9 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin stokları da geriledi. 31 Ekim itibarıyla üreticilerin mamul çelik stokları, 20 Ekim tarihine kıyasla %13,5 düşüşle 14,9 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayı sonunda ortalama günlük toplam ham çelik üretimi %7 azalırken, stoklar daha hızlı bir düşüşle %13,5 geriledi. Çelik piyasasındaki zayıf seyir nedeniyle üreticiler üretimlerini azaltırken, stoklardaki düşüş daha belirgin oldu. Bununla birlikte çelik talebinin zayıf seyretmeye devam etmesi, piyasa oyuncularının talepteki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürmesi gerektiğine işaret ediyor.