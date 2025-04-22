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Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları Ocak-Mart döneminde %9,9 düştü

Salı, 22 Nisan 2025 09:58:08 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk üç ayında %9,9 düşüşle 1,99 trilyon RMB (280 milyar $) seviyesinde yer aldı. Bu düşüş, yılın ilk iki ayındaki gerileme oranına kıyasla 0,1 puan daha hızlı oldu.

Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %3 düşüşle 218,69 milyon m2 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %9,5 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %23,9 geriledi.

Mart ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Şubat ayında kaydedilen %93,8’den %93,96’ya yükseldi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu İnşaat 

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