Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları Ocak-Mart döneminde %9,9 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk üç ayında %9,9 düşüşle 1,99 trilyon RMB (280 milyar $) seviyesinde yer aldı. Bu düşüş, yılın ilk iki ayındaki gerileme oranına kıyasla 0,1 puan daha hızlı oldu.
Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %3 düşüşle 218,69 milyon m2 olarak kaydedildi.
Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %9,5 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %23,9 geriledi.
Mart ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Şubat ayında kaydedilen %93,8’den %93,96’ya yükseldi.