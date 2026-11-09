Çin'in ekskavatör satışları 2026'nın Ocak-Ekim döneminde %22 arttı

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Ekim ayında Çin'in ekskavatör satışları yıllık %11,8 artışla 20.225 adet seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında Çin iç piyasasındaki ekskavatör satışları yıllık %12,2 artışla 9.501 adet olurken, ihracat piyasalarına yapılan satışlar yıllık %11,4 artışla toplam 10.724 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'in ekskavatör satışları yıllık %22,0 artışla toplam 234.499 adede ulaştı. Söz konusu dönemde iç piyasadaki ekskavatör satışları yıllık %15,9 artışla 114.031 adet seviyesinde gerçekleşirken, ihracat piyasalarına yapılan satışlar %28,4 artışla 120.468 adet oldu.

Çelik talebinin gayrimenkul sektöründen imalat sanayisine ve ileri teknoloji ekipmanlarına yönelmesiyle birlikte makine sektörü, çelik sektörü açısından en önemli alanlardan biri haline geldi. 2025 yılında makine imalatı, Çin'de çelik talebini destekleyen başlıca sektörlerden biri olurken, toplam çelik tüketiminin yaklaşık %30-35'ini oluşturdu. Makine, otomotiv ve gemi inşa sektörlerini de kapsayan imalat sanayisi ise 2024 yılında Çin'in çelik üretiminin %50'sini, 2025 yılında da yaklaşık %51'ini tüketti.