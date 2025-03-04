Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Şubat aylık %2,73 arttı

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Şubat ayında aylık %0,11 ve yıllık %2,73 artışla 16.711 RMB/m2 (2.331$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,42 ve yıllık %7,26 düşüşle 14.071 RMB/m2 (1.963$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,09 puan daha az olurken, yıllık bazdaki düşüş 0,04 puan daha az gerçekleşti.