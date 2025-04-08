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Çin’de ekskavatör satışları Mart ayında %18,5 arttı

Salı, 08 Nisan 2025 10:32:14 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Çin’de ekskavatör satışları yıllık %18,5 artışla 29.590 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %28,5 artışla 19.517 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %2,87 artışla 10.073 adet satış gerçekleştirildi.

Ocak-Mart döneminde ise Çin’de ekskavatör satışları yıllık %22,8 artışla 61.372 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %38,3 artışla 36.562 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %5,49 artışla 24.810 adet satış yapıldı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu İnşaat 

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