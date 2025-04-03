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Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Mart’ta %2,63 arttı

Perşembe, 03 Nisan 2025 10:56:35 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Mart ayında aylık %0,17 ve yıllık %2,63 artışla 16.740 RMB/m2 (2.335$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,59 ve yıllık %7,29 düşüşle 13.988 RMB/m2 (1.951$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,17 puan daha fazla olurken, yıllık bazdaki düşüş 0,03 puan daha fazla gerçekleşti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu İnşaat Üretim 

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