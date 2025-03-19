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NBS: Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Şubat ayında aylık %0,1 arttı

Çarşamba, 19 Mart 2025 10:02:19 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde bu yılın Şubat ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,1 arttığı, yıllık bazda ise %3 gerilediği belirlendi. Yıllık bazdaki düşüş Ocak ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,4 puan daha yavaştı.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %7,4 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,2 puan daha yavaş oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %8 gerilerken, söz konusu düşüş Ocak ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,2 puan daha yavaş kaydedildi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu İnşaat 

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