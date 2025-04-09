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Shandong Steel 2024 yılında 300 milyon $ net zarar kaydetti

Çarşamba, 09 Nisan 2025 11:25:21 (GMT+3)   |   Şanghay

Çinli çelik üreticisi Shandong Iron and Steel Company Ltd, 2024 yılında önceki yıla kıyasla %9,26 düşüşle 82,094 milyar RMB (11,4 milyar $) faaliyet geliri ve 2023 yılındaki 400 milyon RMB net zarara kıyasla 2,258 milyar RMB (300 milyon $) net zarar kaydettiğini duyurdu.

Açıklamada 2024 yılının çelik sektörü için zorlu geçtiği, şirketin piyasa koşullarına hızlı adapte olmasına rağmen performansının güçlü bir aşağı yönlü baskı altında kaldığı ve bunun da söz konusu durumda rol oynadığı belirtildi.

1 $ = 7,2038 RMB


Etiketler: Çin Uzak Doğu İnşaat 

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