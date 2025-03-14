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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mart ayının başında %5,6 geriledi, stoklar düştü

Cuma, 14 Mart 2025 10:42:24 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayı başında (1-10 Mart), Şubat ayı sonuna (21-28 Şubat) kıyasla %5,6 düşüşle 2,13 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik Şubat ayı sonunda, Şubat ayı ortasına (11-20 Şubat) kıyasla %5 artışla 2,26 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 28 Şubat tarihine kıyasla %0,4 düşüşle 16,24 milyon mt’a indi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

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