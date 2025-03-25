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Çin’in paslanmaz çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde yıllık %11,84 arttı

Salı, 25 Mart 2025 10:01:25 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin gümrük verilerine göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı sırasıyla yıllık %29,31 düşüşle 321.900 mt ve %11,84 artışla 755.400 mt olarak gerçekleşti.

Sadece Şubat ayında Çin'in paslanmaz çelik ithalatı aylık %1,19 düşüş ve yıllık %42,67 artışla 160.000 mt, ihracatı ise aylık %6,57 artış ve %28,06 düşüşle 275.200 mt oldu.

Şubat ayında Çin'in paslanmaz çelik net ihracat tonajı bir önceki aya göre %63,8 düşüşle 115.200 mt olurken, bir önceki yıla göre %220,89 arttı. Bu yılın ilk iki ayında ise paslanmaz çelik net ihracat tonajı yıllık bazda %104,43 artışla 433.400 mt oldu.

Bu yılın Şubat ayında Çin'in paslanmaz çelik hurdası ithalatı, bir önceki aya göre %23,76 düşüşle 5.924 mt olurken, bir önceki yıla göre %29,05 arttı. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde paslanmaz çelik hurdası ithalatı yıllık bazda %35,06 düşüşle 13.700 mt seviyesinde kaydedildi. 

 


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

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