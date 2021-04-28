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CISA üreticilerinin brüt kârı ilk çeyrekte ham çelik tüketimindeki %15,3 artışla yükseldi

Çarşamba, 28 Nisan 2021 14:45:42 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın ilk çeyreğinde, Çin Demir Çelik Birliği (CISA) üyesi çelik üreticilerinin toplam brüt kârı yıllık %247,44 artışla 73,4 milyar RMB (11,3 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, CISA üyesi çelik üreticilerinin toplam satış geliri yıllık %52,28 artışla 1,54 trilyon RMB (240 milyar $) seviyesinde oldu.

CISA’nın Genel Başkan Yardımcısı Qu Xiuli, son kullanıcılarda devam eden iyileşmenin, söz konusu dönemde çelik talebindeki artışa olumlu yansıdığını söyledi. İlk üç aylık dönemde, başlıca son kullanıcı sektörlerin gerçek çelik tüketimi yıllık %47 artarken, inşaat ve imalat sanayisinin çelik tüketiminde de sırasıyla yıllık %49 ve %44 artış kaydedildi. Çin’in görünür ham çelik tüketimi birinci çeyrekte yıllık %15,3 artışla 258,96 milyon mt olmuştu.

1$: 6,4853 RMB


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  mali sonuçlar  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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