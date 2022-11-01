CISA: Çinli çelik üreticilerinin brüt kârı Ocak-Eylül döneminde %71,3 düştü

Salı, 01 Kasım 2022 10:37:57 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin’de tamamı CISA üyesi büyük ve orta ölçekli çelik şirketlerinin toplam ortalama brüt kârı yıllık %71,3 düşüşle 92,8 milyar RMB (12,9 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, söz konusu dönemde CISA üyesi çelik üreticileri yıllık %9,3 düşüşle toplam 4,87 trilyon RMB (676 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, faaliyet maliyetleri yıllık %4,7 düşüşle 4,53 trilyon RMB (629 milyar $) seviyesinde yer aldı ve maliyetler, faaliyet gelirine kıyasla daha yavaş geriledi.