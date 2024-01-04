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CISA: Çin’in çelik ihracatı 2023’te 90 milyon mt’u geçecek, ticari önlemler artıyor

Perşembe, 04 Ocak 2024 13:24:24 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), Çin’in nihai mamul ihracatının 2023’te 90 milyon mt’u aşacağını ve 2014-2016 döneminde yapılan ihracatın altında kalacağını tahmin ediyor. Aynı yıl içinde nihai mamul ithalatının ise 7,6 milyon mt seviyesinde kaydedilmesi bekleniyor.

CISA, Çinli çelik üreticilerine son dönemlerde beş ülkenin Çin’in çelik ürün ihracatına karşı altı soruşturma başlattığını ve bu soruşturmaların sonucunda yeni koruma önlemlerinin gelmesinin beklendiğini hatırlattı. Örnek olarak, 2023 yılının sonunda Meksika Çin’den ithal edilen çelik ürünlerine %80 vergi uygulayacağını duyurmuştu. Bununla birlikte 2023’ün Aralık ayında Avrupa Komisyonu Çin’den ithal kalın levha için kalıcı antidamping vergisi getirdi. Brezilya da Çin’den ithal edilen tonajın artmasına yönelik önlemler almayı planlıyor. 

CISA, çelik üreticilerinden küresel piyasada ticaretin zorlaşmasına karşı dikkatli olmalarını istedi. 


Etiketler: Çin Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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