Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Eylül döneminde yılında %14,2 yükseldi

Çin’in çelik çubuk ihracatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %14 artışla 9,4 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %7,2 artışla 1,96 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/U profil ihracat hacmi yıllık %14,2 artışla 4,19 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Eylül ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %25 ve yıllık %50,7 artışla 1,35 milyon mt; filmaşin ihracatı aylık yatay seyrederek ve %2,4 düşüşle 210.000 mt; köşebent/U profil ihracatı ise aylık %26 ve yıllık %39,7 artışla 580.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Eylül ayında Çin’in aylık çelik ihracat tonajı yıl içinde ilk defa 10 milyon mt’un üzerinde yer alırken ihracat fiyatları giderek gevşedi.

Ekim ayında Çin yuanının değer kazanması ve Çin’e karşı alınan önlemler ihracatı olumsuz etkileyebilir. Ancak geçtiğimiz yılın Ekim ayında ülkenin yaptığı ihracat nispeten düşük olduğu için Ekim ayında yıllık bazda artış görülmeye devam edecek.