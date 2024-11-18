Çin’in çelik sac ve levha ihracatı Ocak-Ekim döneminde %28,3 arttı

Bu yılın ilk on ayında Çin’in çelik sac ve levha ihracatı yıllık %28,3 artışla 62,75 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ekim ayında, Çin’in çelik sac ve levha ihracatı aylık %41,4 ve yıllık %41,6 artışla 7,72 milyon mt oldu

Ekim ayında sıcak rulo sac fiyatları Çin hükümetinin açıkladığı teşvik paketi sayesinde önce yükselirken daha sonra talebin beklentilerin altında kalması nedeniyle aşağı yönlü hareket etti. En yüksek fiyat seviyesi 538$/mt ile 11-16 Ekim tarihlerinde, en düşük seviye ise 510$/mt ile 22-31 Ekim tarihlerinde kaydedildi.