Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Ekim döneminde yılında %16,6 yükseldi

Çin’in çelik çubuk ihracatı bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %16,6 artışla 10,67 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %8,7 artışla 2,18 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/U profil ihracat hacmi yıllık %17,9 artışla 4,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Ekim ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %39,6 ve yıllık %39,9 artışla 1,27 milyon mt; filmaşin ihracatı aylık %22,2 ve yıllık %23,6 artışla 220.000 mt; köşebent/U profil ihracatı ise aylık %50 ve yıllık %50,9 artışla 580.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Eylül ayında Çin’in aylık çelik ihracat tonajı yıl içinde ilk defa 10 milyon mt’un üzerinde yer almasının ardından Çin’in çelik ihracatı Ekim ayında aylık %10,15 artışla 11,18 milyon mt’a yükseldi.

Jeopolitik sorunlar, ticari anlaşmazlıklar ve yüksek borç miktarları küresel ekonominin toparlanmasını engelliyor. Bazı ülkelerin kendi üreticilerini korumak için antidamping önlemleri alması Çin’in nihai mamul ihracatını olumsuz etkileyecek. Kasım ayında Çin’in çelik ihracatının aylık bazda hafifçe azalması bekleniyor.