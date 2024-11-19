 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Ekim döneminde yılında %16,6 yükseldi

Salı, 19 Kasım 2024 10:09:54 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in çelik çubuk ihracatı bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %16,6 artışla 10,67 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %8,7 artışla 2,18 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/U profil ihracat hacmi yıllık %17,9 artışla 4,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Ekim ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %39,6 ve yıllık %39,9 artışla 1,27 milyon mt; filmaşin ihracatı aylık %22,2 ve yıllık %23,6 artışla 220.000 mt; köşebent/U profil ihracatı ise aylık %50 ve yıllık %50,9 artışla 580.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Eylül ayında Çin’in aylık çelik ihracat tonajı yıl içinde ilk defa 10 milyon mt’un üzerinde yer almasının ardından Çin’in çelik ihracatı Ekim ayında aylık %10,15 artışla 11,18 milyon mt’a yükseldi.

Jeopolitik sorunlar, ticari anlaşmazlıklar ve yüksek borç miktarları küresel ekonominin toparlanmasını engelliyor. Bazı ülkelerin kendi üreticilerini korumak için antidamping önlemleri alması Çin’in nihai mamul ihracatını olumsuz etkileyecek. Kasım ayında Çin’in çelik ihracatının aylık bazda hafifçe azalması bekleniyor.


Etiketler: Filmaşin Ticari Profil İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Eylül döneminde %14,2 yükseldi

07 Kas | Çelik Haberler

Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Temmuz döneminde yılında %10,3 yükseldi

19 Ağu | Çelik Haberler

Bulgaristan’da yerel uzun mamul fiyatları çoğunlukla aşağı yönlü

02 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

İtalya’nın AB dışı ülkelerle çelik ithalat ve ihracatı Ocak-Mayıs döneminde geriledi

24 Tem | Çelik Haberler

Bulgaristan uzun mamul piyasası yaz tatili öncesinde durgunlaştı

04 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 24-30 Haziran döneminde hafifçe gevşedi

04 Tem | Çelik Haberler

Bulgaristan’da uzun mamul fiyatları farklı seyirler izledi

28 May | Uzun Ürünler ve Kütük

İtalya’nın AB dışı ülkelerle çelik ithalatı ilk çeyrekte arttı, ihracatı düştü

28 May | Çelik Haberler

Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Nisan döneminde %9,4 yükseldi

20 May | Çelik Haberler

Bulgaristan’da uzun mamul fiyatları zayıf talep sebebiyle düştü

25 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis