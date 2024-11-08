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Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Ekim döneminde %4,9 yükseldi

Cuma, 08 Kasım 2024 10:21:25 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in demir cevheri ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %0,3 düşüş ve yıllık %4,5 artışla 103,84 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Beklenen teşvik planları ve Ekim ayında görünümün daha iyi olması Çin’de hem çelik hem de demir cevheri fiyatlarını destekledi. Tatil sonrasındaki yukarı yönlü hareketin devamlı olmamasına ve fiyatların gevşemesine rağmen Ekim ayının genelinde toparlanma görüldü. Çin’in demir cevheri ithalatı bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %4,9 artışla 1,02 milyar mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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