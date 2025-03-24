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CISA, Çin‘de yeni kapasitelerin önüne geçilmesini istiyor

Pazartesi, 24 Mart 2025 13:55:53 (GMT+3)   |   Şanghay

Pekin’de düzenlenen 16. Çelik Sektörü Yüksek Kalite Gelişim Konferansı'nda söz alan CISA Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Jiang Wei, sektörün gelişimi önündeki en büyük engelin arz-talep dengesizliği olduğunu belirtti. 2024 yılında Çin çelik sektörünün uzun mamul segmentindeki köklü değişimlerin etkisiyle ciddi bir düzenlemeyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Wei, gayrimenkul sektörünün zayıf performansından dolayı uzun mamul talebindeki baskının arttığını ifade etti.

Wei, sektörün geleceği için bir yandan daha fazla yeni kapasitenin devreye girmesinin önüne geçilmesi, diğer yandan da faaliyet ömrünü tamamlayan kapasitelerin devre dışı bırakılması gerektiğini belirtti. 

İkinci olarak Wei, bilimsel ve teknolojik yeniliklere devam etmenin, niş pazarlara odaklanmanın ve daha fazla sayıda uzmanlaşmış kullanıcıya daha profesyonel ürünler sunarak daha yüksek katma değer elde etmenin önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan çelik sektörünün yüksek kaliteli ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmasının tek yolu olan yeşil dönüşüm ve düşük karbon salımı konularında ısrarcı olmasının önem taşıdığını dile getirdi. 


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

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