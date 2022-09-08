﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü maliyetleri Temmuz ayında %5,14 düştü

Perşembe, 08 Eylül 2022 10:56:26 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamada, koklaşabilir taş kömürü maliyetlerinin bu yılın Temmuz ayında yıllık %5,14 ve metalürjik kok maliyetlerinin ise yıllık %10,15 düşüş gösterdiği belirtildi. Söz konusu ayda ithal toz cevher maliyetleri yıllık %5,33 düşerken, hurda maliyetleri yıllık %14,3 geriledi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, Çin’de koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok ve hurda maliyetleri sırasıyla yıllık %70,93, %25,86 ve %4,46 artarken, yerel ve ithal toz cevher maliyetleri sırasıyla %24,49 ve %26,33 düşüş kaydetti.


Etiketler: Hurda Koklaşabilir Taş Kömürü Metalürjik Kok Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

Benzer Haber ve Analizler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti yılın ilk yarısında %76,6 arttı

28 Tem | Çelik Haberler

Çin’de ithal toz cevher maliyetleri Şubat ayında aylık %10,2 arttı

30 Mar | Çelik Haberler

Harsco Metals Group, Ternium Mexico ile multi-milyon dolarlık sözleşmeyi yeniledi

14 Mar | Çelik Haberler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları çoğunlukla yükseldi

08 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Çinli galvanizli sac ihracatçıları sınırlı talebe rağmen fiyatlarını artırmaya çalıştı, karşı teklifler düşük

08 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de ekskavatör satışları Ağustos ayında 18.076 adet oldu

08 Eyl | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 22-31 Ağustos döneminde %27 arttı

08 Eyl | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 7 Eylül 2022

07 Eyl | Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal hurda alımı rekabetçi olmayan teklifler nedeniyle yavaşladı

07 Eyl | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasalarında ferrosilikon fiyatları - 36. Hafta

07 Eyl | Hurda ve Hammadde