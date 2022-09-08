CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü maliyetleri Temmuz ayında %5,14 düştü

Perşembe, 08 Eylül 2022 10:56:26 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamada, koklaşabilir taş kömürü maliyetlerinin bu yılın Temmuz ayında yıllık %5,14 ve metalürjik kok maliyetlerinin ise yıllık %10,15 düşüş gösterdiği belirtildi. Söz konusu ayda ithal toz cevher maliyetleri yıllık %5,33 düşerken, hurda maliyetleri yıllık %14,3 geriledi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, Çin’de koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok ve hurda maliyetleri sırasıyla yıllık %70,93, %25,86 ve %4,46 artarken, yerel ve ithal toz cevher maliyetleri sırasıyla %24,49 ve %26,33 düşüş kaydetti.